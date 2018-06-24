- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı

--gültekin uysal röp



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı. Eşi ve çocuklarıyla Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na giden Uysal, 2040 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ölçünün biraz kaçtığı bir seçim olduğunu dile getirdi. Gülytekin Uysal, "Üzüldük açıkçası. Ama bütün bunlara rağmen, bu ülkenin kademe kadame olgunlaştırdığı bir demokrasisi var. Bunun kıymetini bilmek adına, sandığı görebiliyor olmak ki, onunla ilgili de zaman zaman sandık ertelenir mi, ötelenir mi, çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren sormadığımız sorular, toplumsal zeminde marjinal bir düzeyde bile sorulur hale gelmiş. Bütün bunlara rağmen ben, bu ülkenin seçim yapabiliyor olması, bulunduğu coğrafyada kendi kaderini kendisi tayin edemeyin devletçiklerin, halkların arasında millet olarak, devlet olarak önemli bir artımız olduğunu düşünüyorum. Önemli bir hüviyetimiz olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Uysal, "Ham genel seçimlerin, hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte olduğu yeni bir düzen içinde bu seçimleri gerçekleştiriyoruz. Bütün bunların siyasetin alışılagelmiş kalıplar içinde değil, daha fazla yaşayacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Afyonkarahisar'ın ve yüce Türk milleti önünde vazifemizi yapmaya çalıştık. Umarım gücümüz kudretinde milletin hissiyatına tercüman olabilmişizdir" dedi.

Uysal, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek okuldan ayrıldı. (AB-Y)

