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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi - ANKARA

Doğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi - ANKARA

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuşmasıDoğu Perinçek, Abhazya ziyaretini değerlendirdi - "Biz Abhaz ve Türk milletleri olarak, tarihten gelen kardeşliğimizi ve ortak değerlerimiz olan bağımsız, özgür ve paylaşarak gelişme irademizi bir kez daha ilan ediyoruz"ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Biz Abhaz ve Türk milletleri olarak, tarihten gelen kardeşliğimizi ve ortak değerlerimiz olan bağımsız, özgür ve paylaşarak gelişme irademizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.
Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık'ta gittiği Abhazya ziyaretini değerlendirdi.Abhazya'nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması için çaba sarf ettiklerini belirten Perinçek, "Biz Abhaz ve Türk milletleri olarak, tarihten gelen kardeşliğimizi ve ortak değerlerimiz olan bağımsız, özgür ve paylaşarak gelişme irademizi bir kez daha ilan ediyoruz." diye konuştu.
Karadeniz ülkelerine Abhazya'yı tanıma çağrısı yapan Perinçek, "Türkiye ile Abhazya arasındaki doğrudan ulaşım, turizm, ticaret, kültürel alışveriş ve ekonomik kalkınma için işbirliği, ülkemiz yararınadır." ifadesini kullandı.Perinçek, Abhazya ziyaretinden sonra hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını sözlerine ekledi.

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