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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Komisyonu ile Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu bir araya geldi

Dışişleri Komisyonu ile Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu bir araya geldi

Bozkır konuşma

Misyon 

-Nikolic konuşma
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

-. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. TBMM Tören Ara Salonu'ndaki görüşmede konuşan Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Karadağ'ın AB üyeliği noktasında önemli adımlar attığını, kısa zamanda AB üyesi olmalarını temenni ederek, “Kısa zamanda NATO üyeliğini elde etmiş olmaları da bizi mutlu eden bir gelişme oldu. Müttefik olarak NATO saflarında birlikte çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Nikolic de Karadağ’da iki binin üzerinde Türk şirketin bulunduğunu, AB üye ülkeleri baz alındığında henüz üye olmayan Türkiye'nin Karadağ'a yönelik yatırımlarda 6. sırada yer aldığını kaydetti.
(AUO-BC -
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