Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremey
Aksoy'un açıklamaları
( ANKARA -1) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz" ANKARA
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