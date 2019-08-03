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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremey

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremey

Aksoy'un açıklamaları

( ANKARA -1) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz" ANKARA

Güvenli Bölge 


- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.
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