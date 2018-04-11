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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Dünkü oylamalar bir kriter olacaktı. Sunulan önerge Rusya tarafından veto edildi. Bekleyip göreceğiz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Dünkü oylamalar bir kriter olacaktı. Sunulan önerge Rusya tarafından veto edildi. Bekleyip göreceğiz'

Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması

Çatışma İslam Görece Gözyaşı Rejim 

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Suriye'ye müdahale) "Dünkü oylamalar bir kriter olacaktı. Sunulan önerge Rusya tarafından veto edildi. Bekleyip göreceğiz"-"Esad rejiminin mutlaka ve mutlaka artık Suriye'nin başından ayrılması gerekiyor"-"Lavrov'un sözleri muhtemelen bir soruya cevaptır. Ama bunun neden söylendiğine bakmak lazım. Biz Afrin operasyonunu gerçekleştirirken, Rusya ile koordinasyon içerisinde olduk"-"Ateşkes, çatışmasızlık bölgelerinin artırılması, Astan ve Soçi süreçleri, işlemeyen bir Cenevre var. Artık tüm bunların işletilmesi ve ülkenin çok kısa süre içerisinde de seçime hazırlanması lazım. Şeffaf bir seçimin BM çatısı altında gerçekleştirilmesi önemlidir. Artık biz Suriye'de kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz"-"Suriye istikrarı kavuştuğu zaman, sınır bütünlüğü konusunda bir endişesi olmaması gerekiyor. Buranın rejime teslim edilmesi olmaz. Rejim bir gün YPG ile çatışıyor, bir gün iyi geçiniyor" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'nın "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" açılış konuşmasının ardından soruları cevapladı.
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