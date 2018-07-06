Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD yönetimi (S-400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor' - ANKARA İzle
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD yönetimi (S - 400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (7)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD yönetimi (S - 400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor"