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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '3-5 oy daha fazla oy almak uğruna bugün popülist siyasetçilerin birçok Avrupa ülkesinde aşırıcı bir dil hatta nefret dili kullandığını görüyoruz'
Çavuşoğlu'nun açıklamaları
( ANKARA -1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "3-5 oy daha fazla oy almak uğruna bugün popülist siyasetçilerin birçok Avrupa ülkesinde aşırıcı bir dil hatta nefret dili kullandığını görüyoruz" ANKARA
- ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'nın "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" programında konuştu.