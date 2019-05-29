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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB raporunu değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB raporunu değerlendirdi

Kaymakcının açıklaması

( ANKARA )- "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir" ANKARA

Misyon Politika Bakış Açısı 


- Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son "Türkiye Raporu" ile ilgili, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Genişleme politikasının öneminin her yıl arttığını vurgulayarak, " Türkiye'de raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri tabi ki not edecek ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıntılı bir değerlendirmemiz komisyonla tartışılacaktır. Bu rapor AB'nin kendi, varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır. AB ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta Türkiye'deki mevcut durumu tespit edememektedir. Popülist bakış açısı kurumlara sirayet etmiştir" diye konuştu.
Raporda Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadelerin olduğunu kaydeden Kaymakcı, "Türkiye sapasağlam yerinde duruyor. Türkiye Avrupa'nın parçasıdır. Türkiye, engellere rağmen sürece sahip çıkıyor. AB'yi AB değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan bazı çevreler de var. Biz bunlara Türkiye ve Avrupa'nın lehine gelişmeler olmadığı için itibar etmek istemiyoruz" ifadesini kullandı. (ND-BC -
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