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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti

Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti

Bahçeli’nin yüzüğü ve rozetinden görüntü

Sadaka Yıldızlı Bayramlaşma Ay Yıldız 

-bayramlaşmadan görüntü
-Bahçeli'nin konuşması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ramazan Bayramı’nın birinci günü partililer ile bayramlaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin taktığı yüzük ile rozet dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde partililer ile bayramlaştı. Bahçeli’nin bayramlaşma programında taktığı 8 köşeli yüzük ile yüzüğü tamamlayan rozet dikkat çekti. 8 köşeli Selçuklu yıldızı; rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına geliyor. Yüzüğün üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ediyor. Yüzüğün çevresinde de eski Türk alfabesi ile yazılı 24 Türk boyunun isimleri bulunuyor. Bahçeli’nin, ceketinde de aynı şekilde üç hilalin olduğu 8 köşeli bir rozet olduğu görüldü.
Bahçeli'nin daha önce Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti armalı, ay yıldızlı ve kendi fotoğrafının yer aldığı yüzükleriyle dikkat çekmişti.
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