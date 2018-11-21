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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Destici : 'Görüşmeden ülkemiz, devletimiz ve Cumhur İttifakı adına iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum' - ANKARA

Destici : 'Görüşmeden ülkemiz, devletimiz ve Cumhur İttifakı adına iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum' - ANKARA

Destici : "Görüşmeden ülkemiz, devletimiz ve Cumhur İttifakı adına iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum" - ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısında konuşmasıANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
(2)"(Maden ocağında patlama) Henüz ocaktan çıkarılamayan 3 işçimiz var. Bunlara ulaşıldığını açıkladı sayın vali. Hayatlarından ümit kesildiğini belirtti.
""Bu patlamanın, göçüğün sebebi nedir? Bunun çok detaylı bir şekilde araştırılması, varsa bir işletme ihmali, kusuru, hatası, mutlaka bunun ortaya çıkarılması, hatası ihmali olanlardan da hesabı sorulması gerekiyor""(Cumhur İttifakı) İki liderin görüşmesinin, konuşarak, yerelde de bir ittifakın sağlanması adına bir mutabakat ortaya koymalarının ülkemizin hayrına olacağını ifade etmiştik""Davetin sonuç bulmasını olumlu ve değerli buluyoruz. İnşallah bugünkü görüşmeden hem ülkemiz adına hem devletimiz adına hem de Cumhur İttifakı adına önemli sonuçların iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum"

Basın Toplantısı Toplantı Allah 

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