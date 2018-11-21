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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Destici : '(Emeklilikte yaşa takılanlar) İYİ Parti'nin tavrı sonuç alma açısından emeklilikte yaşa takılanlara zarar vermiştir' - ANKARA

Destici : '(Emeklilikte yaşa takılanlar) İYİ Parti'nin tavrı sonuç alma açısından emeklilikte yaşa takılanlara zarar vermiştir' - ANKARA

Destici : "(Emeklilikte yaşa takılanlar) İYİ Parti'nin tavrı sonuç alma açısından emeklilikte yaşa takılanlara zarar vermiştir" - ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısıANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
"(Emeklilikte yaşa takılanlar) İYİ Parti'nin tavrı sonuç alma açısından emeklilikte yaşa takılanlara zarar vermiştir""Bu konuda bir bıkkınlık göstermeyeceğiz. Geri adım atmayacağız. Sonuç alana kadar emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızla, hak kaybı, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz"

Basın Toplantısı Toplantı Emeklilik 

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