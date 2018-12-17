Davutoğlu Tokat’ta cenaze törenine katıldı

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( TOKAT ) TOKAT



- Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın annesi için Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tokat’ta Reşadiye İlçe Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına katılan Eski Başbakan Davutoğlu, mecliste başbakanlığı döneminde Ak parti Grup Başkanvekilliği yapan eski Tokat Milletvekili Prof Dr Coşkun Çakır ile birlikte saf tuttu. Çakır’ın annesi Telli Çakır için kılınan cenaze namazının ardından, Baba Şükrü Çakır’ın elinden tutarak defnin yapılacağı ilçe merkezine 14 km uzaklıktaki Güvendik köyüne gitmek üzere aracına binen Davutoğlu, ilçe sakinleriyle de tek tek selamlaştı. Güvendik köyünde defnedilen Telli Çakır’ın cenazesine, Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, Tokat TSO Meclis Başkanı Dursun Sansar ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri ile askeri ve devlet erkanı temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Eski Devlet Bakanlarından Efkan Ala’nın da yolda olduğu ama cenaze törenine yetişemediği öğrenildi.

