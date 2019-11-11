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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz'u kabul etti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz'u kabul etti - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz - kabulden detaylarCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'li Bakan Dursun Oğuz'u kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, KKTC'de tarımsal üretimin artırılması, tarımsal sulama ve içme suyu projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Alışveriş Tarım İçme Suyu 

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