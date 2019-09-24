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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Japonya Komeito Partisi heyetini kabul etti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Japonya Komeito Partisi heyetini kabul etti - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Kabulden görüntülerOktay, Japonya Komeito Partisi heyetini kabul etti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Kabulde, Türkiye ve Japonya'nın dostluğunun çok eski yıllara dayandığı ifade edildi.İki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerinin Türkiye'nin Japonya'ya olan dış ticaret hacmine istenilen düzeyde yansımadığının vurgulandığı kabulde, serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının, iki ülke ticaretini daha da geliştireceği belirtildi.Kabulde deprem ve afetler konusunda Türkiye ve Japonya arasında yapılacak iş birliğine ilişkin üzerinde çalışılan anlaşmanın imzalanması için görüş alışverişinde bulunuldu.2019 yılının Japonya'da Türk Kültür Yılı olarak kutlanmasının kültürel ilişkilere büyük katkısının olduğu belirtilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında Japon imparatorunun tahta çıkış töreninde katılacak olmasının önemi vurgulandı.

Alışveriş Ticaret Anlaşması Yansıma Serbest Ticaret Anlaşması Dış Ticaret 

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