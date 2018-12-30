Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yerelde demokrasiyi güçlü tutarsak Ankara’yı da güçlü tutarız”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Demokrasi yerelde başlar, yerelde eğer demokrasiyi güçlü tutarsak, Ankara’yı da güçlü tutarız. Buna çok dikkat edip hassasiyeti unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Teşkilat Toplantısına katıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve partililer katıldı.

“Teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz” Teşkilat Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,”Türkiye’nin belediyelerde bakacak olursak neredeyse son çeyrek asırlık merkezi hükümette, son 16 yıllık dönemine günahıyla sevabıyla hep birlikte imza attık. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Yeri geldi vesayetin kıskacında boğulmaya çalışıldık. Hep birlikte yek vücut olarak bu cendereden çıkmayı başardık. Yeri geldi sokaklardan kaos çıkartılarak, yeri geldi çukurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, yeri geldi emniyet yargı kumpasıyla, yeri geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak istendik. Milletimizle gönül gönüle ele ele vererek hepsinin üstesinden geldik. Yetmedi, envayi çeşit terör örgütünü sınırlarımıza ötesinde üzerimize saldılar. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik, sözümüzde durduk teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz. En son ekonomi silahını çektiler kur faizi, enflasyonu kurşun gibi üzerimize yağdırdılar. ülkemizde 16 yıldır temin ettiğimiz güçlü alt yapı ve sürekli bir şekilde aldığımız tedbir sayesinde bunu da kontrol altına aldık. Bütün bu başarıları sizlerle kuruluşundan bu yana birlikte yol yürüdüğümüz değerli dava arkadaşlarımla, kader arkadaşlarımla beraber başardık” dedi.

“Yerelde demokrasiyi güçlü tutarsak Ankara’yı da güçlü tutarız” Seçimler kadar meclisi oluştururken de titizlikle çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda tüm ilçelerimize salondaki tüm kardeşlerimiz adayı olarak göndermek mümkün değil. 39 belediye başkan adayı tespitiyle bu yola çıktık. Eledik, seçtik ve karar verdik. Daha önce yapmış kardeşlerim var. Bu dönem bir nöbet değişikliğiyle başka arkadaşlarımızı adaylığa getirildiği yerler var. Yerel seçimler belediye başkan seçimi değildir. Bunun yanında büyükşehirlerde belediye meclis üyelikleri de var. Bu üyeliklerde sık eleyip sık dokuyacağız. Buralarda kariyeriyle, gerek se de ana kademeden kadın kollarından hem de gençlik kollarından bu zincirin içerisinde görev alması gereken arkadaşlarımız olacak. Meclis üyeliklerinde hassasiyetimiz tam göstermek suretiyle güçlü bir meclis listesi ortaya koymalıyız. Başta il başkanımız olmak üzere büyükşehir belediye başkan adayımız, ilçe adaylarımıza ve üyelere açık ve net söylüyorum. Meclis listeleri hazırlanırken, adeta burada bir zincir, hepsi burada temsil edilecek. Engelli kardeşlerimiz bile bu listelerde yerini almalıdır. Bu şekilde güçlü bir meclis listesi oluşturmalıyız. Halk baktığı zaman güçlü olduğunu görmelidir. Ayrıca halkımızın hassasiyetleri var, bu benim memleketlim, gibi düşünenlerde orada kendini görmelidir. İstanbul kozmopolit ve 81 vilayetin adeta rengini gördüğü bir ildir. Böyle bir ilde bu hassasiyetleri de dikkat edeceğiz. Bu hassasiyetlerle meclis listesi hazırlayacağız. Bu toplumun yüzde 51’i bayan, bu hassasiyet üzerinde liste hazırlayacağız. Türkiye de gençlere en önemli yeri veren siyasi parti biz olduğumuza göre buna da dikkat edeceğiz. Gençlerin seçilme hakkını 18’e indirdik. Bunu biz yaptığımıza göre onlara biz adeta yerel parlamentoların içinde yerini vermemiz lazım. Verelim ki gelecekte TBMM’ye bu tecrübe ile hazırlansınlar. Seçim gezisi zaferi milletimizle paylaşarak, yeni bir heyecanla daha çok çalışacağız. Demokrasi yerelde başlar, yerelde eğer demokrasiyi güçlü tutarsak, Ankara’yı da güçlü tutarız. Buna çok dikkat edip hassasiyeti unutmayacağız” dedi.



