Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni Eğitim Modeli) Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Eğitim Modeli) Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap - boz tahtasına dönüştürmek değildir" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap - boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir."
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