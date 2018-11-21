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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yasin Börü'nün, binlerce masum vatandaşımızın, askerimizin katillerine kucak açanlar bize demokrasi dersi veremez. Bunların kararları bizi bağlamaz. AB'nin PKK'ya desteğini ciddiye alamayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yasin Börü'nün, binlerce masum vatandaşımızın, askerimizin katillerine kucak açanlar bize demokrasi dersi veremez. Bunların kararları bizi bağlamaz. AB'nin PKK'ya desteğini ciddiye alamayı

Erdoğan'ın konuşması

Özgürlük Bağlama Peres 

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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AİHM'nin Demirtaş kararı) "Yasin Börü'nün, binlerce masum vatandaşımızın, askerimizin katillerine kucak açanlar bize demokrasi dersi veremez. Bunların kararları bizi bağlamaz. AB'nin PKK'ya desteğini ciddiye alamayız. Bunun adı özgürlük ve hak arayışı değil terörperestliktir, terör seviciliktir" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48. Muhtarlar buluşmasında konuşuyor.
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