Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yasin Börü'nün, binlerce masum vatandaşımızın, askerimizin katillerine kucak açanlar bize demokrasi dersi veremez. Bunların kararları bizi bağlamaz. AB'nin PKK'ya desteğini ciddiye alamayı

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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AİHM'nin Demirtaş kararı) "Yasin Börü'nün, binlerce masum vatandaşımızın, askerimizin katillerine kucak açanlar bize demokrasi dersi veremez. Bunların kararları bizi bağlamaz. AB'nin PKK'ya desteğini ciddiye alamayız. Bunun adı özgürlük ve hak arayışı değil terörperestliktir, terör seviciliktir" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48. Muhtarlar buluşmasında konuşuyor.

