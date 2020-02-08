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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor'

Erdoğan'ın açıklamaları

Yüzme Açılış Töreni Yıldızlı Basketbol Ay Yıldız 

-detay

( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor"-"Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız dilediği zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak"-"Basketbolun önemli isimlerinden Larkin artık ay yıldızlı forma giyecek. 3 gün önce imzayı attım, vatandaşlığa aldım. Kendisine başarılar diliyorum"-"Bir başka daha önemli karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz"-"Geçen yıl gençlerimizin birbirinden kıymetli projelerine 17.5 milyon maddi destek verdik. Onlara destek sağlamaya devam edeceğiz"-"Sadece 2019'da sadece 2.5 milyar TL'lik kredi ya da burs ödemesi gerçekleştirdik" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

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