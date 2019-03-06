Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor?' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor?" - ANKARA - Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması - Hediye takdimi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (11)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor?
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