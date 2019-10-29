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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi" - ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir."Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır."Erdoğan:"Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi"Erdoğan: "Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir."

Terörle Mücadele Dirayet Petrol Trol 

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