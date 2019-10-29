Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur" - ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde konuştu. (3)Erdoğan: "Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur."
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