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( ANKARA -1-SORU CEVAP-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerinin kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bize göre değildir"-"Bu üçlü zirvede de bütün arzumuz gayretimiz bir an önce barışın egemen olduğu bir Suriye'yi, özellikle yeniden inşa ve ihya edebilmek"-"Bizler tüm STK'larımızla hep birlikte şu ana kadar bu bölgede 31 milyar dolar buraya yatırım yaptık. Ve gerek çadır kentlerde, gerek konteyner kentlerde, gerekse şu anda Kuzey Suriye o taraflarda olan vatandaşlarımız ki, şu anda Cerablus Rai Bab 160 bin kişinin de bütün oradaki bakımları A'dan Z'ye tarafımızdan yürütülmektedir"-"Şu an itibariyle Avrupa Birliği'nin bize vaat ettiği sözden gelen, verilen söz 3 milyar avro sözü vardır. Ama bunların tamamı da ilgili kurumlara ulaşmış değildir"-"Afrin operasyonundaki dayanışmamızı, başta Rusya ile çok çok önemsiyorum. İran ile aynı şekilde ilgili arkadaşlarımız gerek bakan düzeyinde, gerek genelkurmay başkanlarımız bu çalışmalarını gayretli bir şekilde sürdürdükleri sürece inanıyorum ki burada barışın alt yapısını oluşturacağız. Birinciyi Soçi'de, ikinci burada, üçüncüyü de inşallah Tahran'da yapacağız"-"Biz Suriye'ye sınır bir ülkeyiz. Dolayısıyla bütün tacizler bugüne kadar ülkemize yapılmıştır. Bunda durmak bilmemişlerdir ve 100'e aşkın roket atışı yapılmıştır, 100'ü aşkın vatandaşımız şehit olmuştur. Biz hep sabır sabır. Artık yetti demişizdir ve ondan sonra da teröristlere karşı önce Cerablus, ondan sonra da Zeytin Dalı harekatıyla bölgedeki bu harekatı gerçekleştirmek zorunda kaldık"-"Şunun bilinmesini özellikle istiyoruz. Bu bir inşa ve ihya hareketidir. Bölgede gerek Rusya gerek İran şu Astana sürecinin garantörleri olarak başlayan süreci de emin adımlarla yürüteceğiz. Astana'yı hiçbir zaman Cenevre'ye alternatif demektir"-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: -(İngiltere ile ilişkiler) "Biz hiçbir şey beklemiyoruz. Bu kadar bir zarar görmeyecek bizim ikili ilişkilerimiz"-İran Cumhurbaşkanı Ruhani: -(Türkiye'nin resmi hükümetlerinin sabotajlara karşı tutumları) "Bizim bugüne kadar gördüğümüz şudur ki, Amerikalılar ve İsraillilerin başarılı olamadıklarıdır" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Liderler zirve sonrasında ortak basın açıklamasının ardından soruları cevaplıyor.

