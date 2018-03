Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’da temel atma törenine katıldı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 3 bin adet iş yeri açılışı ile bin 500 adet geleneksel Diyarbakır evi temel atma törenine katıldı.

Erdoğan, halkı hiçbir şekilde yalnız bırakmayacaklarını, terör örgütlerine nefes aldırmayacaklarını söyledi.



AK Parti Diyarbakır 6. İl Kongresinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 3 bin adet işyeri açılışı ile bin 500 adet geleneksel Diyarbakır evi temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, “Burada atılan adımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Az önce kongremizi yaptık ama karşımda 50 bini aşkın insan vardı. Etle tırnak gibi olduğumuz Diyarbakır’da sıkıntılar yaşandı ama artık bu sıkıntıları aşıyoruz. Şu güzellikler ve artık akşamları buralarda Diyarbakırlı kardeşim dolaşacak alışverişini yapabilecek. Bunlardan mahrum hale getirilmişti. Belli saatlerden sonra dışarı çıkamıyordu. Şimdi artık bu kapılar açılıyor. Diyarbakır niye turist almasın. Ama şimdi terör bitince turist de gelecek ve buradaki ekonomi hareketli bir hale gelecektir” dedi.

“Teröristlerin yakıp yıktığını onardık yeniden hizmetinize sunduk” Cumhurbaşkanı Erdoğan, sur ilçesinde teröristlerin yakıp yıktıklarını onarıp yeniden halkın hizmetine sunduklarını söyledi.



Erdoğan, “2015 yılında ülkemizin birkaç bölgesiyle birlikte burada Sur ilçesinde acı hadiseler yaşandı. Bölücü terör örgütü Sur içinde yaşayan vatandaşlarımızın mahremiyetini hiçe sayarak evlere girdi. Teröristler evlerin duvarlarını delerek tünel yaptı. Bu tünellerden güvenlik kuvvetlerine saldırdı. Ezanlarımızın okunduğu camiler teröristler tarafından hedef alındı, Kurşunlu camii gibi. Biz bunların hepsini onardık yeniden sizlerin hizmetine sunduk. Bu arada tabi şehitler de verdik. Teröristlerin aksine bizim polisimiz, askerimiz ne camilere kurşun sıkar ne masum insanları kalkan yapar. Sur içinde yaşananları herkes gördü, bu oyunu Diyarbakırlılar gördü. Kırklar Dağı şimdi dümdüz oldu mu? Benim Kürt, Arap, Zaza kardeşlerimin hepsini tüm Diyarbakır’da yaşayan kardeşlerimin huzuruna musallat olanlar karşılarında bizi bulacak ve bedelini ağır ödeyecektir” diye konuştu.

“Bunlar benim buradaki kardeşlerimin temsilcileri değil” Teröristlerin ve onların güdümündeki siyasi partilerin Diyarbakır ve bölgedeki insanların temsilcileri olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zira bunlar benim buradaki kardeşlerimin temsilcisi değil, bunlar sahtekar, cellat. Bunlar 13-14-15 yaşındaki kızları dağlara kaçıranlar değil mi? Diyarbakır belediyesi önünde eylem yapan annelerin kızları değil miydi? Bunların ellerine silah veriyorlar ve kendileri için kullanıyorlar. Fakat bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Afrin’de 3 bin 569 teröristi etkisiz hale getirdik. Her an Afrin düşebilir, o zaman Afrin’de yaşayan tüm kardeşlerimiz evlerine dönecekler. Teröristlerden geriye Diyarbakır’da ne kaldı diye baktığımızda yıkılan evler, camiler, yollar görüyoruz. Bölücü örgüt ve onların güdümündeki partilerin yönettiği Diyarbakır’da elle tutulan hiçbir şey yok. Bunlar sadece öldürmeyi, yıkmayı bilir. Biz ne yaptık kolları sıvadık evleri yıkılan vatandaşlara ev yaptık. Hızla bir inşaat süreci başlattık. Bugün bu hale geldik. Şuan burayı böyle görmekten çok mutluyum. Nereden nereye. Bin bir yalanla hileyle milletimizi tahrik ederek yürütülen faaliyetleri kesintiye uğratmaya çalıştılar hiç birine aldırış etmedik. Burada artık virgülü koyacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının son bölümünde toplanan kalabalıkla birlikte, “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Diyarbakır’ı hatırlatıyor” nakaratını okuyarak temel atma törenine geçti. Erdoğan ve beraberindeki heyet tamamlanan 3 bin iş yerinin açılışı ile bin 500 adet geleneksel Diyarbakır evi temel atma töreni için hazırlanan kurdeleyi kesti.