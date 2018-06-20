Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son bir buçuk yılda Mardin'e 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık' - MARDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son bir buçuk yılda Mardin'e 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık" - MARDİN - AK Parti'nin Mardin mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son bir buçuk yılda Mardin kayyum büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik."