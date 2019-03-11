Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 17 yılda terör örgütlerinin sömürü, yağma düzenini bozduk' - HAKKARİ SON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda terör örgütlerinin sömürü, yağma düzenini bozduk" - HAKKARİ SON - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtmasıHAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik"
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