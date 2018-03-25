Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizin bu imanınız cephedeki Mehmet'in heyecanını da artırıyor' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizin bu imanınız cephedeki Mehmet'in heyecanını da artırıyor" - TRABZON - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı. (8)"Sizin bu imanınız, bu cesaretiniz, sizin bu aşkınız cephedeki Mehmet'in aşkını da artırıyor, heyecanını da artırıyor"