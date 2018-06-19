Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" - ADANA - Çukurova Bölgesi sanayici ve işadamlarıyla akşam yemeği - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 'da Çukurova Bölgesi sanayici ve işadamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.