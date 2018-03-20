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( ANKARA -1-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak"-"Doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkarmış bulunuyoruz"-"2018 yılında da 1.8 milyar liralık yatırım ile 2.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 94 ilçeye daha doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz"-"Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuştu

