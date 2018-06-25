- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincik ilçesini tebrik etti

-Sincik çarşısı

-Sincik sokak ve caddeleri

-Vatandaşlardan ve esnaflardan görüntü

-Belediye Başkanı Mehmet Korkut-RÖP

-AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz- RÖP

-Vatandaşlar - RÖP

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara AK Parti yüzde 89 oy veren Adıyaman’ın Sincik ilçesini tebrik etti. 10 Bin 244 seçmenin sandığa gittiği Adıyaman'ın Sincik ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 89 oy alarak Türkiye birincisi oldu. AK Parti 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Sincik'ten yüzde 96 oy, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 95.72 oyla en çok destek veren ilçe olmuştu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Sincik ilçesinde yüzde 94,7 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, oy verdi. Milletvekili genel seçimlerinde ise yüzde 89 oranında AK Parti'ye oy vererek Türkiye genelinde ilçeler bazında yine şampiyon ilçe oldu. Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 89 oy çıkaran Sincik ilçe Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincik halkına teşekkür etti. Sincik ilçe Belediye Başkanı Mehmet Korkut yaptığı açıklamada, "Sincik halkı istikrardan, demokrasiden ve hizmetten yana oy kullanmıştır. AK Parti kurulduğu günden beri Sincik AK Partiye en üstü düzeyde destek vermiştir. Bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza, cumhur ittifakına ve partimize büyük destek vermiştir. Ak Partiye oy verme oranında yüzde 89 ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Milletimize ve dünyadaki bütün Mazlum milletlere hayırlı olsun. Neticeler belli olduktan sonra Cumhurbaşkanımız telefonla arayarak bütün Sincikli vatandaşlarımıza selamlarını ilettiler” dedi.

AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz ise, "Partimiz kurulduğu günden beri Sincik AK Partiye sürekli destek olmuştur. Bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük destek vermiştir. Ak Partiye oy verme oranında yüzde 89 ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Milletimize ve dünyadaki bütün Mazlum milletlere hayırlı olsun” diye konuştu.

Sincik halkı ise, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu istikrardan yana kullandıklarını belirterek, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirttiler. (AE)

