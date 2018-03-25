Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sincar'a da gireceğiz) dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sincar'a da gireceğiz) dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı" - TRABZON - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etmesi - Meydanda mitinge katılanlardan detaylarTRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etti. (2)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Sincar'a da gireceğiz) dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok."