Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
karşılamadan görüntü
-görüşmeden detaylar
( ANKARA ) ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam saatlerinde karşıladı. Erdoğan ve Sall karşılama töreninin ardından baş başa bir görüşme yaptı. İki lider, daha sonra akşam yemeğine geçti.
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