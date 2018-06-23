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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Selo neyse onlar da o'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Selo neyse onlar da o'

Erdoğan'ın açıklamaları

İdeoloji Lyon Parlamento Hassasiyet 

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( İSTANBUL -HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selo neyse onlar da o" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki karayılan mıdır ne yılansa o tehdit ediyor. Senin yüreğin varsa şehre gel. Dağın tepesinde ne işin var. İn, niye inmiyorsun. Çünkü bunlar korkak. Eğer parlamento diyorsan sen de gel parlamentoya. Nasıl gelsin Selo neyse onlar da o" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avcılar İlçe Mitingi'nde vatandaşlarla buluştu. Terör örgütü PKK'nın öncesi seçimlerde vatandaşları tehdit ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Tehdit ettiler muhtarlarımızı. 'Bu köyden HDP dışında oy çıkarsa yakarız' dediler. Şimdi yine başladılar. Şimdi telefonla bizim partili ilçe başkanlarımızı arıyorlar. Onları tehdit ediyorlar. 'Kaybolacaksınız' diyorlar. Aynı şekilde Suruç'ta öldürülen İbrahim Yıldız kardeşimizin abisi. Bunun sebebiyle aileyi tehdit ediyorlar. Tehdit eden kim Kandil'deki karayılan mıdır ne yılansa o tehdit ediyor. Senin yüreğin varsa şehre gel. Dağın tepesinde ne işin var. İn, niye inmiyorsun. Çünkü bunlar korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Eğer parlamento diyorsan sen de gel parlamentoya. Nasıl gelsin Selo neyse onlar da o" ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran'da 53 kişinin ölümüne sebep olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Meydanlara döktü 53 tane Kürt kardeşimi bunları Diyarbakır'da öldürdü. 15-16 yaşındaki Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Niye öldürdüler. Çünkü onlar gibi inanmıyorlardı. İdeolojileri uymuyordu. Biz Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza böyle bir ayrım yaptık mı. Yapamayız. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Selo bunu anlamaz. Selo'nu derdi başka. Şimdi ne oldu Cumhurbaşkanı adayı niye orada diyorlar. Başka adam yok muydu. Başka birisini çıkarsaydınız niye onu çıkarıyorsunuz. Dert o değil 'cezaevinden çıkartalım' taktik bu. Bu oyunları fırsat vermemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.
HDP'ye oy verme konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, "Öncelikle HDP üzerinde de ben kardeşlerimin hassasiyetini bekliyorum. Bunların oy verme noktasında olan kardeşlerime uyarınızı lütfen tatlı dille yapın. Böyle bir yanlışa girmesinler. Bunlar bu parlamentoyu böldüler. Bunlar Kürtçülük yaparak böldüler. 81 milyon biz kardeşiz. Bunu ihtiyacımız var" diye konuştu.

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