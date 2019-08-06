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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'S-400’ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'S-400’ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır'

Erdoğan'ın konuşması

Mal Varlığı Asad Dell 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400’ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır"-"Son dönemde Suriye’de yaşananlar sahada olmayan masada olamaz gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız"-"Türkiye müttefikleriyle veya milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırdır"-"Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez"-"Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri karşılayamıyor"-"Dünyanın en zengin 60 kişisinin mal varlığını 3,6 milyar insana denk ise burada bir sorun var demektir"-"1 milyara yakın insan aç olarak yatağa girerse bir tarafta şatafat varsa burada bir sorun var demektir"-"Terör örgütlerine çifte standart yaygınlaşıyorsa BM’de eli kanlı katilleri meşrulaştırmak özel bir çaba gerektiriyorsa burada arızalı bir durum var demektir"-"İnsana sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın huzuru sağlaması söz konusu olamaz. Hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir"-"Bugün gerekeni yapmazsak yarın daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Suriye’deki kardeşlerimizin huzur içinde yaşayacağı barış koridorunu kurmuş olacağız""-Nitekim daha önce bir çok ülke Ruslardan benzer savunma sistemleri almıştır. Sesleri çıkmadı. Türkiye için kriz hâline dönüştürülmesini iyi niyetli görmüyoruz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

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