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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti

Erdoğan'ın Rıza Kayaalp ile telefonda görüşmesi

( ANKARA ) ANKARA

Televizyon Milli Güreşçi Şampiyon Güreş Dünya Şampiyonu 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik etti.Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde rakibi Kübalı Oscar Pino Hinds’i 3-1 yenerek dördüncü defa dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in müsabakasını ofisindeki televizyondan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya ile birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonrası milli güreşçi Rıza Kayaalp’i arayarak tebrik etti. Maçın hemen ardından Rıza Kayaalp ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz. Tebrik ediyorum. Şimdi artık olimpiyadı bekleyeceğiz, iyi hazırlanman lazım. Gözlerinden öpüyorum” dedi.

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