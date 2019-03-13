Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz" - ANKARA - Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile iş birliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile ilgili bir derdi olamaz."
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