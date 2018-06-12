Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özgürlük anlayışımızı dağlarda falan aramayalım'



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu demokrasi anlayışımızı, özellikle özgürlük anlayışımızı dağlarda falan aramayalım. Dağlarda arayanların nelere neden olduğunu görüyorsunuz. Terörle bir yere varılmaz. Milletçe terörün karşısında durmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularına cevap verdi. "Batı ve ABD bizi çok yakından takip ediyor seçimlerle alakalı. Acaba seçimden sonraki süreçte Türkiye'ye karşı tutumlarında nasıl bir değişme olur" şeklindeki soruya Erdoğan, "Seçim inşallah AK Parti'nin zaferiyle sonuçlandığında bunların bir çoğunun havası yelkenlere iner. Avusturya'da 7 tane caminin kapatılmasından bahsediliyor. Bu, ahlaksızlığın daniskası. Bu, Haçlı-Hilal savaşının adeta yeniden başlaması anlamına gelir. Biz, bir yere kadar daha sabrederiz. Eğer sen orada kalkıp da bizim madeblerimizi kapatırsan, bunun bir karşılığı olur. Eğer siz kalkıp da bizim din adamlarımıza karşı tavır takınırsanız, biz de 'çok da iyi yapıyorsunuz' diyecek halimiz yok. Avrupa Birliği müktesebatı var. Avrupa Birliği müktesebatına Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak nasıl ters bir hareket yapıyorsunuz? Ben onun için bugün konuşmamda Merkel'e çağrıda bulundum. Bu adama bir şöyle destur verin. Onun için şu seçimden sonraki durum, tablo bunların bir çoğuna çok daha farklı müdahale etme fırsatı verecektir" diye konuştu.

"Öleceksek adam gibi ölürüz" "Bu tür olaylara neden sadece Türkiye tepki gösteriyor" şeklindeki soruya Erdoğan, "Demek ki biz bu konularda çok daha hassasız. Türkiye'de bile. Şimdi, CHP'nin böyle bir hassasiyeti var mı? Diğer partilerin var mı? Yok. Burada bir Cumhur İttifakının bir hassasiyeti söz konusu. Bunun dışında bir hassasiyet yok. Biz, AK Parti olarak bu konularda bir defa, bu bizim sinir uçlarımıza dokunuyor. Biz, eğer bunlara karşı tavır ortaya koymazsak Türkiye'nin varlığı tartışılır hale gelir. Biz, Türkiye'nin varlığını tartışılır hale getirmeyiz. Öleceksek adam gibi ölürüz. Ama bu topraklarda bir Türkiye var. Bunu bilmeleri lazım" şeklinde konuştu.

"Avrupa'dan inşallah güzel neticeler gelecek" Erdoğan, "Şu anda biz oralara (Avrupa'ya) gitmek gibi bir şeylerin içinde olmuyoruz. Şu anda biz oralarda AK Parti davasına gönül veren vatandaşlarımızla beraber yürütüyoruz. Bosna Hersek'de mesela orayı engellemeye çalıştılar. Gittik gümbür gümbür Bosna Hersek'den 15 bin kişiyle gereken cevabı Avrupa'ya verdik. Oraya gelenler zaten bütün enerjiyi aldılar ve tekrar memleketlerine döndüler. Ben çok umutluyum. Avrupa'dan inşallah güzel neticeler gelecek" ifadelerini kullandı. Günlük 6 saat uyuduğunu, bunun dışında yoğun tempo ile çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "Bunun dışında arkadaşlarımız arazide bayağı iyiler, yoğun çalışmalar var. Kongrelerden de yeni çıktık. Tüm vilayetleri dolaştık. Seçim gününe kadar benim en büyük mitingim İstanbul. Binali Bey'in İzmir'de büyük mitingi olacak. İstanbul'da ayrıca tabi ilçelerde yapacağımız mitinglerim olacak. Mesela bugün Eskişehir'i yapıyoruz. Mitingle birlikte TANAP'ın açılışını yapacağız. Yarın inşallah Trabzon, Trabzon'dan sonra Ovit Tüneli'ni açacağız" dedi.

Erdoğan'a Dünya Kupası'ndaki favorisi soruldu. Erdoğan, "Almanya herhalde bu işin yine favorisi olur" ifadesini kullandı. Bulduğu her fırsatta torunlarıyla zaman geçirdiğini anlatan Erdoğan, "En ufağı, Berat Bey'in ki önümü çevirdi. Geldi bana 'dede beş taş oynayalım' dedi.

Onun gülücükleri ayrı bir heyecan veriyor" diye konuştu.

Yoğun siyasi gündeminin arasında sosyal aktivitelerde de bulunduğunu kaydeden Erdoğan, müzikle arasının iyi olduğunu, müzik dinleyerek kendisini dinlendirdiğini dile getirdi. Seçim nedeniyle jimnastiklerini pek yapamadığını anlatan Erdoğan, haftada iki ya da üç gün aletli jimnastik yaptığını söyledi.



Erdoğan, "İnşallah 24'ünden sonra halkım yürü derse, biz şimdi açık alanda sporumuza yine devam edeceğiz" dedi.

"Özgürlük anlayışımızı dağlarda falan aramayalım" Erdoğan, konuşmasını şöyle noktaladı: "Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bu kardeşliğimize gölge düşürmeyelim. Bu demokrasi anlayışımızı, özellikle özgürlük anlayışımızı dağlarda falan aramayalım. Dağlarda arayanların nelere neden olduğunu görüyorsunuz. Terörle bir yere varılmaz. Milletçe terörün karşısında durmamız lazım. Kimse de terörü bize savunmasın. Biz, devlet olarak, millet olarak bu mücadeleyi er yada geç başaracağız. Dağları büyük oranda temizledik, temizliyoruz. Ordumuz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz gerçekten hep birlikte ortaya çok büyük bir heyecan, öz güven getirdiler. Milletimizin bayramını şimdiden kutluyorum."

