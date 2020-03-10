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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti

törenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Hatıra Fotoğrafı Çekim 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dmitri Croitor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Croitor’un eşi ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
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