Cumhurbaşkanı Erdoğan - MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova operasyonu - HATAY
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHATAY - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak vatandaşlara hitap etti. (4)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,: "(MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova operasyonu) Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da 'Yazıklar olsun.' diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı."Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "FETÖ'nün okullarını Türkiye Maarif Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, iş adamı kılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kardeşimizdir."