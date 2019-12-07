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( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız"-"Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi.

Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada Halk Bankası'nın dolandırılması söz konusu"-"İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz"-"Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan (Suriye) çıkmadan biz ayrılmayacağız' dedik"-“Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların kariyerlerinin peşine düşenlerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz” dedi.

-"Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar Akdeniz'de attığımız adımlar ülkemize karşı öfke patlamasına yol açtı" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.





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