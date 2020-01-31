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( ANKARA -3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde"-"Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz" ANKARA



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





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