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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde'

Erdoğan'ın açıklamaları

Hükümet 

-detaylar

( ANKARA -3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde"-"Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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