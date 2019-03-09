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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesele S-400 değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesele S-400 değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesele S - 400 değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır" - DİYARBAKIR - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.
(4)Erdoğan: "Mesele S - 400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır."Erdoğan: "(S - 400) Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır."Erdoğan: "(S - 400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor."Erdoğan: "Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir."Erdoğan: "(S - 400) İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."

Şehit Savunma Sistemi Gesi Allah İstiklal 

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