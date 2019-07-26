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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.
(11)Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Tek adam, tek adam diye nakarat yapıyor. Bu tek adam benmişim. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz."Erdoğan: "Merkez Bankasının dünkü kararını hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz."

Enflasyon Faiz İndirimi Görece 

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