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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisini kabul etti

Törenden detaylar

( ANKARA )- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisi Hernandez’in eşi ve Sultan 2. Abdulhamit’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu’nun elini eki elinin arasına olarak bir süre sohbet etti ANKARA

Çekim 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez’i kabul etti. Törene Büyükelçi Hernandez’in eşi ve Sultan 2. Abdulhamit’in torunu olan Mediha Osmanoğlu da katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Jose Luis Martinez Y Hernandez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hernandez’in eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Tören esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Hernandez’in eşi ve Sultan 2. Abdulhamit’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu’nun elini eki elinin arasına olarak bir süre sohbet etti.
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