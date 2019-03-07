Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu bölücülüktür'- MARDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu bölücülüktür" - MARDİN - AK Parti Mardin Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (7)"Soruyorum sizlere, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin""Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu nedir? Bu bölücülüktür"
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