Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kılıçdaroğlu) Bu kadar başarısız birisiyle nereye gideceksiniz?” - AYDIN
- AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAYDIN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, girdiği tüm seçimleri kaybettiğini belirterek, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bu kadar başarısız birisiyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan. Kurtulun da Türkiye biraz şenlensin." dedi.