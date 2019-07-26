Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamı saptıracak kadar yalana başvuruyor' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamı saptıracak kadar yalana başvuruyor" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (12)Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bak izle, bu yıl da BM'de nasıl bir konuşma yapacağım."
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