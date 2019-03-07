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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi' - MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi' - MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin 'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi" - MARDİN - AK Parti Mardin Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)"( Mardin 'e yapılan hizmetler) Bu, terörle olmuyor. Bu teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor. Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Yaptıkları hizmet, hiç""Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin 'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi?""60 bin metrekarelik Millet Bahçesini de yaptık mı?""Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDPli belediyeler çukur kazdılar, çukur. İş makineleriyle kanal açtılar, kanal""Yapımı süren Karaman - Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep Hızlı Tren projemiz, Şanlıurfa'dan sonra Mardin 'e, oradan Habur'a kadar uzanacak. Ayrıca bu hattı Diyarbakır ile de bağlayacağız""Güney Hızlı Tren yolu olarak hayata geçireceğimiz bu projemizle hızlı trenle Mardin 'i Ankara ile İstanbul'la buluşturmuş olacağız"

Belediye Başkanlığı Hızlı Tren Kanal A Teröristler 

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