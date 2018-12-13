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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- 8 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz."Erdoğan: "Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İcraat programımızın ikinci safhasında İran - Ağrı - Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz."

İcraat İran Kamera Farkındalık Ölümlü 

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