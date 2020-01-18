Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur"- "Ben gecekondularda vatandaşımın oturmasını istemiyorum"- "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak değiliz. Amacımız kimseyi rencide etmek değil, halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyoruz"- "(Kanal İstanbul) Bu projeye millet destek verdi. Bu tartışma icraat yapanlarla onu engellemek isteyenler arasındadır. Kalkmışlar hala Montrö diyorlar. Hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı projelerin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz"
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