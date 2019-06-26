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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer ile tokalaşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile uçağa binmesi - Uaçağın hareket etmesiCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareket ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere saat 20.10'da "TC - TRK" uçağıyla Japonya'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Japonya'ya hareket etti.

İletişim Çağa 

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